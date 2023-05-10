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AK Parti Iğdır Milletvekili adayı Alagöz: Doğru zamanda doğru adımlar atacağız

AK Parti Iğdır Birinci Sıra Milletvekili Adayı Cantürk Alagöz seçimin son düzlüğünde önemli açıklamalarda bulunarak, "Doğru zamanda doğru adımlar atacağız" dedi.

Ekleme: 10.05.2023 - 13:45 Güncelleme: 10.05.2023 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Iğdır Milletvekili adayı Alagöz: Doğru zamanda doğru adımlar atacağız
AK Parti Iğdır Birinci Sıra Milletvekili Adayı Cantürk Alagöz seçimin son düzlüğünde önemli açıklamalarda bulundu:

“Bir iş insanı olarak doğduğum, büyüdüğüm kentte çok önemli yatırımlar yaptım. Iğdır Sporla inanılmaz bir coşku yaratıp, şehrimizin gençlerini ortak bi ideal etrafında birleştirdim. Şimdi sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, desteği ve cesaretlendirmesiyle milletimize siyaseten hizmet etme onurunu yaşıyor ve yaşayacağım. Biz Iğdır’da görüşmemiş bir heyecan yarattık. Şehrimin sorunlarını biliyorum ve bu sorunları tek tek çözeceğiz. Doğru Zaman’da Doğru Adımlar atacağız. Gümrük kapılarındaki tüm sorunları çözeceğiz. Iğdır’da istihdam sorunu bütünüyle çözmüş ilk şehir olacağız. Göç vermeyeceğiz, göç alacağız. Sağlık konusunda önemli projeleri yaşama geçireceğiz. Sağlık ocağı ihtiyacını hemen gidereceğiz. Sulama sorunu konusunda en ileri teknolojik yatırımları yapıp bu sorunları hemen çözeceğiz. Yeni okullar yapacağız, her çocuğumuzun en iyi eğitimi almasını sağlayacağız. Tarım ve hayvancılıkta yeni modellerle çiftçimize dünyanın kapılarını açacağız. Esnafımızın sorunları kısa süre içinde bitireceğiz. Iğdır için Hemen Şimdi diyoruz ve Iğdırımızı marka bir şehir yapacağız.”
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