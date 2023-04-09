Gaziantep-Kilis karayolunda kaza: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında biri polis 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Gaziantep-Kilis karayolunun 35. kilometresinde 2 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Habip Kılıç ve Yunus Emre Tabu yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Habip Kılıç ve Yunus Emre Tabu yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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