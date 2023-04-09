Gaziantep-Kilis karayolunda kaza: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep-Kilis karayolunun 35. kilometresinde 2 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı kaza meydana geldi.Kazada Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Habip Kılıç ve Yunus Emre Tabu yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.