AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.SAĞLIK DURUMU İYİBeyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Kayseri Milletvekili Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULUYORAK Partili Yıldız'ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.TANER YILDIZ KİMDİR?Taner Yıldız, 3 Nisan 1962 tarihinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi'ne bağlı Devecipınar Kasabası'nda dünyaya geldi. Babasının mesleğinden dolayı 10 yıl Balıkesir'de yaşadı. Kayseri Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Gençlik ve lise yıllarında Millî Türk Talebe Birliği üyesi olmuştur.Kayseri Elektrik Üretim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2002 genel seçimlerinde AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı oldu, 22. Dönem'de TBMM'ye girdi. Başbakan Erdoğan'ın enerji danışmanlığı görevini yürüttü.1 Mayıs 2009'da 60. Hükümet'te gerçekleşen kabine değişikliği sonucu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini Mehmet Hilmi Güler'den devraldı. 61., 62., ve 63. Hükümet'te de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine devam etti.Yıldız, 1 Aralık 2009 tarihinde hükümetin nükleer santral projesine karşı yaptığı eylemlerle kamuoyu gündemine sık sık gelen Greenpeace'in Akdeniz ofisini ziyaret etti. Yıldız, böylece Greenpeace Türkiye Ofisi'ni ziyaret eden ilk bakan oldu. Selma Yıldız'la evli ve 4 çocuk babasıdır.