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Gümüşhane’de korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Gümüşhane'de özel bir kireç fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı.

Ekleme: 8.04.2023 - 20:50 Güncelleme: 8.04.2023 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
Gümüşhane’de korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralıKaza akşam saatlerinde Gümüşhane'nin Tekke köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kale köyünde bulunan özel bir kireç fabrikasına ait işçileri taşıyan F. Ö. (52) yönetimindeki 29 S 0074 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ilk olarak yol kenarında bulunan tabelaya ve ardından çöp kutusuna çarptı. Kontrolden çıkan minibüs taklalar atarak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kazanın meydana geldiği yolda trafiği kontrollü olarak sağlarken, yaralı 7 kişi ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazanın etkisiyle ön camdan fırlayarak yola savrulan işçilerden Gürkan Demir (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Gümüşhane’de korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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