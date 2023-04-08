  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Romanlarla iftar buluşması programında açıklamalarda bulundu. Romanların Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Türkiye'yi inşallah her alanda hep beraber bir üst lige taşıyacağız." dedi.

Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz
Ekleme: 8.04.2023 - 21:01 Güncelleme: 8.04.2023 - 21:32 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Roman kardeşlerimizin bende ayrı bir yeri var. Sosyal medyada yayılan ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeceyeceğiz. Ayrımcılığı elimizin tersiyle ittiik. 8 Nisan Dünya Romanlar Gününüzü tebrik ediyorum. Roman kardeşlerimizde birlikte Türkiye'nin en sıkıntılı günlerine şahitlik ettik.

'İNŞA ETTİĞİMİZ TÜRKİYE EŞİTLİKÇİ BİR TÜRKİYE'DİR'

Her Romana bir yuva hedefi ile çalışmalarımızı daha kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Türkiye'yi bir avuç azınlığın ülkesi olmasından çıkardık. Romanların bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettirdik. İnşa ettiğimiz Türkiye 85 mliyonun tamamının birinci sınıf vatandaş olarak hizmete layık görüldüğü eşitlikçi bir Türkiye'dir.

'TÜRKİYE'Yİ BİR ÜST LİGE TAŞIYACAĞIZ'

Türkiye Yüzyılının romanını sizlerle birlikte yazacağız. Noksanlarımız, yapmak isteyip de yapamadıklarımız da olsa da bu Türkiye 20 yıl öncesinden çok daha özgür, adaletli, vicdanlı hepimiz için daha yaşanabilir bir Türkiye olmuştur. Hiç şüphesiz bu hepimizin ortak başarısıdır. Bu Roman kardeşlerimizin de başarıdır. İnşallah 14 Mayıs'ta bu başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Türkiye'yi inşallah her alanda hep beraber bir üst lige taşıyacağız.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Son anketten çarpıcı sonuç: İşte Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı
İYİ Parti'de şok istifa: Milletvekilliği için önce belediye başkanlığından ayrıldı sonra...
İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! Yine başa mı döndük?
İşte 7'li koalisyonun yönetim modelinin özeti: 'CHP Parti Meclisi yerine Bakanlar Kurulu koyun'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında kritik görüşme
ODTÜ’de online sınava girecek başörtülülere ‘28 Şubat' zulmü: Başsavcı yardımcısı Ender Coşkun soruşturma başlattı!
Romanlarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı
Başakşehir-Kayaşehir metrosu hizmete açıldı: Başkan Erdoğan ilk sürüşü gerçekleştirdi
PYD elebaşı Salih Müslim, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi
Bakan Nebati’den 7’li koalisyona zor sorular
Başakşehir Kayaşehir metrosu hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtirasına kurban edemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TCG Anadolu'yu devreye alıyoruz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
Bay Kemal'in çelişkilerle dolu seçim geçmişi! Vaat verdi hiçbiri gerçekleşmedi
Çin düğmeye bastı! Savaş uçakları sınırı geçti!
Karadeniz gazı evlerde ne zaman kullanılacak? Bakan Fatih Dönmez tarihi açıkladı .
Deprem bahane para şahane! CHP’li belediye Halk TV’yi böyle fonlamış
DEVA Partisi'nde liste krizi çıktı! İlçe teşkilatında istifa yaşandı
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek