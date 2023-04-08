Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Roman kardeşlerimizin bende ayrı bir yeri var. Sosyal medyada yayılan ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeceyeceğiz. Ayrımcılığı elimizin tersiyle ittiik. 8 Nisan Dünya Romanlar Gününüzü tebrik ediyorum. Roman kardeşlerimizde birlikte Türkiye'nin en sıkıntılı günlerine şahitlik ettik.Her Romana bir yuva hedefi ile çalışmalarımızı daha kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Türkiye'yi bir avuç azınlığın ülkesi olmasından çıkardık. Romanların bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettirdik. İnşa ettiğimiz Türkiye 85 mliyonun tamamının birinci sınıf vatandaş olarak hizmete layık görüldüğü eşitlikçi bir Türkiye'dir.Türkiye Yüzyılının romanını sizlerle birlikte yazacağız. Noksanlarımız, yapmak isteyip de yapamadıklarımız da olsa da bu Türkiye 20 yıl öncesinden çok daha özgür, adaletli, vicdanlı hepimiz için daha yaşanabilir bir Türkiye olmuştur. Hiç şüphesiz bu hepimizin ortak başarısıdır. Bu Roman kardeşlerimizin de başarıdır. İnşallah 14 Mayıs'ta bu başarı hanemize yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Türkiye'yi inşallah her alanda hep beraber bir üst lige taşıyacağız.