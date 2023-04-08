Ankara'dan dünyaya önemli mesajlar! Rusya ile 5 dosya masada

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Ankara ziyaretinde 5 dosya gündeme geldi. Suriye, gaz üssü, tahıl koridoru, Libya, Kafkaslar konuları masaya yatırıldı. Rus mevkidaşı Lavrov ile Beştepe'de basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu şu mesajları verdi:Moskova'da her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık şekilde dile getirdi. Bu sürecin aynı şekilde şeffaf ve açık şekilde devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir-iki toplantıda tüm meselelerin halledilmeyeceğini biliyoruz, gerçekçiyiz ama diyaloğun devam etmesi gerekiyor ve istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda var.İsrail'de güvenlik işleri en ırkçı, en faşist bir siyasetçiye verilmiştir. (Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'a verilmiştir. Dolayısıyla bizim İsrail'e çağrımız, gerek Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırılarını, gerekse hava saldırılarını kalıcı olarak durdurması gerekiyor.Türkiye olarak İsrail'le yeniden bir diyalog başlattık ama şunu herkes bilsin ki başta İsrail, bu, Filistin davası pahasına olamaz. Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Bu davalardan hiçbir zaman taviz vermeyiz.Türkiye demokratik bir ülkedir. Atatürk çok güzel demiş 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Her kararı bizim milletimiz verir. Milletimiz karar verecek. Herhangi bir ülkenin Türkiye'deki seçimlere karışmasını arzu etmeyiz.(Kuzey Akım'da patlama) Bu, ciddi bir saldırıdır. Bu saldırının kim tarafından yapıldığını öğrenmek için soruşturma yapılması gerekiyor. Açık şeffaf bir soruşturma kesinlikle yapılması gerekiyor.Sergey ile tahıl koridoru meselesini de ele aldık. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Bu anlaşma Dünya gıda krizinin azaltılması bakımından da önem arz ediyor. Azerbaycan İle Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını arzu ediyoruz.Lavrov, Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin, 'Bu santralin inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir. 27 Nisan'da santralin birinci bloğuna artık nükleer enerjiyi sevk etmiş olacağız' dedi. Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi konusunda Lavrov, 'Liderlerimiz bu gaz merkezinin oluşturulmasıyla ilgili bir karar aldı, ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anladık' ifadelerini kullandı.Lavrov, 'Türkiye'deki seçimlere ilişkin soruya 'Beni kimseyle karıştırmadınız değil mi? Sizi ABD temsilcilerinin basın toplantılarına davet ediyorum. Orada Amerikalılara bu tarz sorular yönlendirebilirsiniz. Rusya, hiçbir zaman kimsenin iç işlerine karışmaz. Kesinlikle seçim süreçlerinin parçası değiliz' şeklinde cevap verdi. Lavrov, 'Kolektif batının yapıcı olmayan bir gündemi var.Bu siyaseti gütmeye devam ediyorlar. Kamuoyuna açık bir şekilde diyorlar ki Rusya'yı sahada yeneceklermiş. Uluslararası alanda kendilerine bir rakip görmek istemiyorlar. Bağımsız, egemen politika yürüten ülkelere karşı çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Rusya'yı yendikleri zaman sıra Çin'e gelecek. ABD'nin çıkarlarına uymalarını bekliyorlar' şeklinde konuştu.Washington'un yapıcı olmayan siyasetini devam ettirdiğini belirten Lavrov, 'Uluslararası alanda kendilerine rakip görmek istemiyorlar. Eşitlik prensibine aykırı davranıyorlar. Herkesin ABD çıkarlarına uymasını bekliyorlar' dedi.Lavrov ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşmesine ilişkin 'Hiçbir zaman diyalogdan kaçınmıyoruz. Blinken, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ayaküstü görüşme teklif etti, ben reddetmedim. Ciddi bir toplantıya, görüşmeye hazırız' değerlendirmesinde bulundu.