Niğde'de trafik kazası:1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişide yaralandı.
Niğde'nin Bor ilçesi ile Kızılca kasabası arasında meydana gelen trafik kazasında aynı yöne seyreden otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aynı yöne seyreden hafif ticari araca otomobilin arkadan çarpması sonucu sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından iki araçta tarlaya uçtu.
Meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 3 kişi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde ve Bor ilçe Devlet Hastanesine sevk edildiler
Meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 3 kişi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde ve Bor ilçe Devlet Hastanesine sevk edildiler
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