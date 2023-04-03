Van’da tandır evine operasyon: 33 göçmen yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde ‘Göçmen Kaçakçılığı' suçunu organize olarak işleyen organizatörlerin yakalanması için yürütülen planlı faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.Açıklamada, “Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin çok sayıda göçmeni ‘Şok' evinde sakladığı bilgisi elde edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde göçmenlerin bulunduğu adres tespit edilerek, 31 Mart 2023 günü bahse konu adreste adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon icra edilmiştir. Evin tandır olarak kullanılan bölümünde 33 Afganistan uyruklu göçmen yakalanmıştır. Şüpheli 2 organizatör adli makamlarca tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla halkın güveni ve huzuru için faaliyetlere devam edilecektir” denildi.