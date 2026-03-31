Avrupa Enerji Krizinde Alarm Veriyor! Doğalgaz Depolarında Doluluk Kritik Seviyeye Geriledi

Orta Doğu'daki gelişmelerden ötürü gaz fiyatlarının hızla arttığı Avrupa Birliği'nde Körfez ülkelerinden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı da çatışmalar nedeniyle aksıyor.Avrupa'daki depolardan doğalgaz çekilmesi hızla devam ediyor.Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Hırvatistan, Çekya ve İsveç'in depolardan gaz tüketmeye devam ettiğine işaret edilerek, 'AB'nin en büyük gaz tüketicilerinden Almanya, Fransa ve Hollanda'nın depoları ortalama sadece yüzde 17,4 oranında dolu halde' ifadesine yer verildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'nın bazı bölgelerinde soğuk havanın devam ettiğini vurgulayarak, 'AB depolarındaki gaz seviyeleri günümüz Avrupası için kritik derecede düşük olarak nitelendirilebilir. Avrupa gaz depolarındaki stokların bir sonraki çekim sezonunun başlangıcında yüzde 70'e bile ulaşmayabileceği tahmin edilebilir' değerlendirmesini yaptı.Miller, küresel ısınmanın beklenebileceğini kaydederek, 'Ancak termometreyi ikna edemezsiniz' ifadesini kullandı.