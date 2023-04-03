Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 24 kişi yakalandı; evlerdeki aramalarda da 67,17 gram metamfetamin, 13,39 gram bonzai, 1 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 3 fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9'u da bugün emniyetteki işlemlerinin ardından, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.