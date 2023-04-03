CHP yandaşı Can Ataklı Kılıçdaroğlu'nu böyle savundu! '2 tane seccadeye benzeyen halıyı...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basması büyük tepki çekerken, CHP'ye yandaşlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı paylaştığı bir video ile Kılıçdaroğlu böyle savundu. İftardan sonra namaz kılanların yanlış yaptığını söyleyen Ataklı, "İki tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmışlar." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, seccadeye ayakkabı ile basmasına tepkiler sürerken, CHP yandaşı Can Ataklı'dan ilginç bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasının suçlusunu, iftardan sonra orada namaz kılanlar olduğunu söyleyen Ataklı, İki tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmışlar.' ifadelerini kullandı.İşte Can Ataklı'nın skandal ifadeleri;'İftardan sonra namaz kılanlar bana göre çok büyük bir yanlış yaparak iki tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmışlar. Belli ki seccade diye kullanmışlar onları.'Konuyla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu ise seccadeyi görmediğini iddia etmişti.