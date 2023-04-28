Fahrettin Altun: CİMER'i 2022'de 6 milyon kişi kullandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hayatımıza giren en önemli kurumlardan biri de İletişim Başkanlığı...Halkla devlet arasındaki iletişimin en hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlayan kurum her yıl daha fazla kişi tarafından kullanılıyor."Geçtiğimiz yıl 6 milyon kişi kullandı"Bu kapsamda İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezini (CİMER) geçen yıl 6 milyon vatandaşın kullandığını bildirdi.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda kurumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve millet arasındaki iletişime verdiği önemin sonucunda ortaya çıktığını belirtti.Konuya ilişkin hazırlanan videoyu paylaşan Fahrettin Altun, paylaşıma "CİMER ile başta dijital dünyanın en önemli aktörü olan gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı ortak yönetime daha fazla dahil etmek için çalışmaya devam edeceğiz." notunu ekledi.