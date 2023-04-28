  • USD: 19,43 - 19,46
  • EURO: 21,36 - 21,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altay'a yerli imza! TSK'nın vurucu gücünün dikkat çeken özellikleri

Türk savunma sanayisinin kara araçları alanındaki en önemli projelerinden Altay ana muharebe tankının vurucu gücü yerli imkanlarla sağlanacak.

Altay'a yerli imza! TSK'nın vurucu gücünün dikkat çeken özellikleri
Ekleme: 28.04.2023 - 14:16 Güncelleme: 28.04.2023 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Altay'a yerli imza! TSK'nın vurucu gücünün dikkat çeken özellikleri
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, sahip olduğu kabiliyetlerle Türk Silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılıyor.

MKE'NİN ÜRETİM KABİLİYETİ
MKE, 5,56'dan 203 milimetreye kadar mühimmat ve silahları bünyesinde üretme kabiliyetine sahip entegre bir yapıyla faaliyet gösteriyor.

YERLİ SAVUNMA SANAYİSİNİN İHTİYAÇLARINI GİDERİYOR

Şirket, ihtiyaç duyduğu ham madde ve ara mamulleri kendi imkanlarıyla karşılarken diğer yerli savunma sanayisi şirket ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyor.

Altay'a yerli imza! TSK'nın vurucu gücünün dikkat çeken özellikleri

TESTLER İÇİN TSK'YA TESLİM EDİLDİ

Seri üretim öncesi test edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen Altay tankı üzerinde de MKE imzası bulunuyor.

ALTAY'IN SİLAHLARI DA AYNI EVDEN

Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri faaliyet gösteren Çelik Fabrikası ile Ağır Silah Fabrikasını bünyesinde barındıran MKE, sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimiyle Altay'ın ana ve yardımcı silah sistemlerini tümüyle kendi imkan ve kabiliyetleriyle üretiyor.

Altay'a yerli imza! TSK'nın vurucu gücünün dikkat çeken özellikleri

TANK VE OBÜSLERİN İHTİYAÇLARI İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA

Yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip Çelik Fabrikasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretimlerinde kullanılan vasıflı ve vasıfsız çelik üretimi gerçekleştiriliyor.

120 MİLİMETRE 55 KALİBRE ANA SİLAH SİSTEMİ

Geri dönüştürülmek üzere temin edilen hurdalar sırasıyla ergitme, dökme ve dövme işlemleri sonrası silah ve ağır silahlara ait namlularda kullanılmak üzere taslak olarak ilgili fabrikalara iletiliyor. Altay tankının 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemine ait işlemler de böylece başlıyor.

1200 santigrat derece sıcaklıkta tavlanan çelik ingotlar pres atölyesinde dövülerek namluların ilk aşaması tamamlanıyor. Kalite kontrol testleri tamamlanan taslak namlular Ağır Silah Fabrikasına gönderiliyor. Ağır Silah Fabrikasında tornalama, delik açma ve ısıl işlem gibi mekanik testler sonrasında namlular, kalite kontrol testlerine tabi tutuluyor.

Ana ve yan ekipmanlarıyla 400'e yakın alt parçadan oluşan 120 milimetre 55 kalibre silah sistemi, atış öncesi testler, atış testleri ve sonrasını kapsayan laboratuvar ve saha koşullarında tüm testleri tamamladıktan sonra BMC'nin Arifiye yerleşkesine gönderiliyor.

Altay'a yerli imza! TSK'nın vurucu gücünün dikkat çeken özellikleri

60, 81 VE 120 MİLİMETRE HAVAN SİLAHLARI ÜRETİLİYOR

Ağır Silah Fabrikasında Altay silah grubunun yanı sıra M60 tankına ait silah sistemi, Fırtına ve Panter obüslerinde kullanılan 155 milimetre silah sistemleri, 105 milimetre obüs silah sistemleri, 60, 81 ve 120 milimetre havan silahları üretiliyor.

3 BİN METRE ETKİLİ MENZİL

Altay ana silah sistemiyle 120 milimetre çapında, tam atım halinde, işaretlenen hedefe elektrikli ateşlemeli lazer güdümlü füze atılabiliyor.

Ana silah sistemiyle bir dakika içinde art arda 6 APFSDS-T mühimmatı ateşlenebiliyor. Silah komplesinin ana parçası olan namlunun içi boydan boya kromla kaplanıyor. Bu çalışmalar sonucu kimyasal enerjili mühimmatla asgari 2 bin, zırh delici kinetik enerjili mühimmatla asgari 3 bin metre etkili menzile ulaşılıyor.

NAMLUNUN EMNİYETLE HİZMET ÖMRÜ EN AZ 1000 ATIMI BULUYOR

Boyu 6 bin 600 milimetre olan namlunun yorulma ömrü 1500 atıma karşılık geliyor. Namlunun emniyetle hizmet ömrü ise en az 1000 atımı buluyor.

Altay'a yerli imza! TSK'nın vurucu gücünün dikkat çeken özellikleri
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Petrol müjdesi: Bakan Dönmez 'yeni rezervi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak' diyerek duyurdu
Türkiye'nin DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi'ye operasyonu dünyada gündem oldu
Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: Beraber başardık!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücretsiz doğal gazda detaylar belli oldu
Şehit babasından HDP ortaklığı yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener'li masaya tepki: İki elim yakanızda
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu!
Muharrem İnce'den CHP'ye ağır gönderme! FETÖ'cü trollere dikkat çekti: Tek dertleri memleketi peşkeş çekmek
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
MLKP operasyonunda HDP vekil adayı yakalandı: İstanbul merkezli soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı
CHP'yi anlamak için üç kelime yeter: Çöp çukur çamur
TEKNOFEST'te dünyada bir ilk: Kızılelma ve F-16'dan halk önünde kol uçuşu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na net mesaj: Biz görevdeyken Selo içeriden çıkamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlara hitap ediyor...
Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe emekliye zam açıklaması! 2023 emekli zammı ne kadar olacak?
Osman Gökçek görüntüleriyle paylaştı: Mansur Yavaş AK Parti'nin seçim afişlerini hazmedemedi
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf! Ben Maliye Bakanlığı yaparken...
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: İki şehit 45 yaralı
Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır
1 Mayıs hava durumu: Birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

1 Mayıs hava durumu: Birçok ile uyarı! Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı?

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir; uzmanlar tam tarih verdi

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir; uzmanlar tam tarih verdi

Uzmanlar uyarmıştı: İstanbul'da bir köprünün daha betonları döküldü itfaiye alarma geçti

Uzmanlar uyarmıştı: İstanbul'da bir köprünün daha betonları döküldü itfaiye alarma geçti