Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre salı günü Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra yağış etkili olacak.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 9°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 4°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 9°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 11°C, 24°CParçalı bulutluK.MARAŞ 9°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 6°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 4°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 2°C, 17°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 4°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 7°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 1°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 6°C, 22°CParçalı bulutluARTVİN 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 8°C, 18°CParçalı bulutluTOKAT 5°C, 22°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 10°C, 23°CParçalı bulutluSİİRT 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 12°C, 25°CParçalı bulutlu