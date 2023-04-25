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Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Nisan hava durumu tahminleri açıklandı. Sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması beklenirken birçok ile sağanak yağış uyarısı geldi.

Ekleme: 25.04.2023 - 08:57 Güncelleme: 25.04.2023 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre salı günü Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra yağış etkili olacak.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 5°C, 22°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu
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