HDP'li Hasan Cemal'i seçilememe korkusu sardı: TİP'e atılan oylar AK Parti'ye yarıyor

HDP, 14 Mayıs seçimleri kapsamında İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda bir program düzenledi. Etkinliğe, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve HDP İstanbul vekil adayları da katıldı.Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan TİP'i hedef alarak, 'HDP dışında atacağınız her oy AK Parti'nin işine yarar bu böyle bilinsin, böyle algılansın. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar İttifak'a yazılmaz. Her partinin kendi hanesine yazılır.' ifadelerini kullandı.TİP, belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerdeyse HDP listelerinden girme kararı almıştı.Bu kararın milletvekili sandalyesi açısından hem TİP'e hem de kendilerine kaybettireceğini savunan HDP tabanı ilk günden beri bu nedenle TİP'i eleştirmekte.