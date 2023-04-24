HDP'li Hasan Cemal'i seçilememe korkusu sardı: TİP'e atılan oylar AK Parti'ye yarıyor
HDP'nin İstanbul Kadıköy’de düzenlediği programa katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimler hakkında endişeye kapılan HDP'nin İstanbul 2. Bölge üçüncü sıradan vekil adayı Hasan Cemal için oy istedi. "HDP dışında atacağınız her oy AKP’nin işine yarar bu böyle bilinsin."
HDP, 14 Mayıs seçimleri kapsamında İstanbul Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı'nda bir program düzenledi. Etkinliğe, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve HDP İstanbul vekil adayları da katıldı.
Programda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan TİP'i hedef alarak, 'HDP dışında atacağınız her oy AK Parti'nin işine yarar bu böyle bilinsin, böyle algılansın. İttifak içerisinde başka partilere verilen oylar İttifak'a yazılmaz. Her partinin kendi hanesine yazılır.' ifadelerini kullandı.
TİP, belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerdeyse HDP listelerinden girme kararı almıştı.
Bu kararın milletvekili sandalyesi açısından hem TİP'e hem de kendilerine kaybettireceğini savunan HDP tabanı ilk günden beri bu nedenle TİP'i eleştirmekte.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI