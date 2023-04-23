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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Ana vatan Türkiye'ye güvenin

Törende konuşan Tatar, 23 Nisan mesajında, "Gelecek, çocuklarımızın ve gençlerimizindir" dedi. Tatar, Türkiye ile ilgili de mesaj verdi.

Ekleme: 23.04.2023 - 12:36 Güncelleme: 23.04.2023 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Ana vatan Türkiye'ye güvenin
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenlerle kutlandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katıldığı törende anıta çelenkler sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak 2 ülke bayraklarının göndere çekilmesiyle devam etti.

Tatar'ın tören konuşması
Tatar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle buruk da olsa TBMM’nin 103. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladıklarını belirtti.

"Devlete, bizlere ve ana vatan Türkiye'ye güvenin"
Kıbrıs’ta savundukları egemen iki devletli çözümün kabul edilmesi durumunda çocukların ve gençlerin geleceğinin sürdürülebilir bir şekilde teminat altına alınacağını vurgulayan Tatar, şu ifadeleri kullandı:

Devlete, bizlere ve ana vatan Türkiye'ye güvenin. Gelecek, çocuklarımızın ve gençlerimizindir. KKTC olarak çocuklarımıza, bağımsızlık ve egemenliğimize büyük önem veriyoruz.

KKTC'de 23 Nisan törenleri
KKTC'nin diğer kentlerinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Öğrenciler, 23 Nisan dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı, Alay Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret etti.

TCG Meltem (P-334) Hücumbotu, Gazimağusa Limanı'nda da halkın ziyaretine açıldı.

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen devlet törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, milletvekilleri ve diğer kurum, kuruluş, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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