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Ali Amca’dan Cumhurbaşkanı'na duygulandıran dua

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Ali Çiçek, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyareti sırasında akciğer hastası 94 yaşındaki Ali Akgöz’le karşılaştı.

Ali Amca’dan Cumhurbaşkanı'na duygulandıran dua
Ekleme: 23.04.2023 - 16:04 Güncelleme: 23.04.2023 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Ali Amca’dan Cumhurbaşkanı'na duygulandıran dua
AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Ali Çiçek, bayram nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti. Çiçek, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan 94 yaşındaki Ali Akgöz ile denk geldi.

Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Ali Amca'ya iletti. 94 yaşındaki Ali Akgöz, duygulanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti.

Akgöz, “Nasip et diyorum, Allah'a yalvarıyorum, ona oyumu vereyim de öyle öleyim” dedi.
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