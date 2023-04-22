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Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 22.04.2023 - 18:07 Güncelleme: 22.04.2023 - 18:14 / Editör: Ozge Selin
Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıKaza, saat 15.30 sıralarında Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman Çavuş Ferhat Özal'ın kullandığı 16 AZZ 376 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Erol Boran Kurt idaresindeki 01 ZG 223 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Kurt'un kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARKA KOLTUKTA OTURUYORDU

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada arka koltukta oturan 68 yaşındaki Mevlüde Encelek hayatını kaybetti, 2 sürücü ile Bekir Encelek ve Bekir Oluk yaralandı.

Yaşlı kadının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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