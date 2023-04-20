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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi

Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi
Ekleme: 20.04.2023 - 10:34 Güncelleme: 20.04.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi
Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye getiriliyor.

ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İADESİ ONAYLANMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Arnavutluk adli makamlarının 'Özer'in Türkiye'ye iade edilmesi'ne yönelik kararının yüksek mahkemelerce onaylanmasının ardından Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildi. Özer'i taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
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