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Adalet Bakanlığı'na 22 bin 43 personel alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından 22 bin 43 personelin alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayınlandığını duyurdu.

Ekleme: 20.04.2023 - 11:32 Güncelleme: 20.04.2023 - 11:34 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanlığı'na 22 bin 43 personel alınacakAdalet Bakanlığı; Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve icra dairelerinde istihdam edilmek üzere toplamda 22 bin 43 personel alacak.

Alım ilanları bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Adalet Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği 22 bin 120 personel alımı başvuruları 25 Nisan itibariyle başlıyor.

İstihdam sağlanacak kadrolar
İlanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1.590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.

Başvurular 11 Mayıs'ta bitiyor
Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilmiş olacak.

Başvurular 11 Mayıs’ta son bulacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir paylaşım yaparak, personel alımının ilana çıktığını duyurdu.

Başvuru şartları
İstihdam edilecek kadrolar ile ilgili detaylara ve başvuru şartlarına şu linklerden ulaşılabilecek:

- Sözleşmeli İcra Katipliği Sınav İlanı

- Bakanlık Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

- Sözleşmeli Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Alımı İlanı

- Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlanı

- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 626 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı

- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlanı
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