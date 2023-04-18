  • USD: 19,35 - 19,39
  • EURO: 21,25 - 21,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır’da 133 kişi tutuklandı!

Diyarbakır'da başlatılan "50. Kökünü Kurutma Operasyonu" çerçevesinde yakalanan 215 şüpheliden 133’ü tutuklandı.

Ekleme: 18.04.2023 - 09:03 Güncelleme: 18.04.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır’da 133 kişi tutuklandı!Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da 236 şüpheliye yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonlarda gözaltına alınan 215 şüpheliden 133’ü tutuklandı. 12’si adli kontrol şartıyla serbest, 70’i ifadesi akabinde serbest bırakılırken 21 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Nisan'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında operasyonu duyurmuştu.
Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 2 bin 135 personel ve 20 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyon eş zamanlı gerçekleştirilmişti.

Operasyonda; 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök Hint keneviri, 27 sentetik ecza, 13 tabanca, 3 av tüfeği, çeşitli çaplarda 350 fişek, 4 hassas terazi, terör örgütü elebaşına ait resim, uyuşturucu preslemede kullanılan makine ele geçirilmişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti Milletvekilleri adayları çalmadık kapı bırakmamakta kararlı!
Tarım Kredi'de sabit fiyat uygulaması 1 ay daha uzatıldı
CHP'de liste krizi büyüyor! CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda telefonlara dahi bakılmıyor
TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! İlk gün 8 bin 720 kişi ziyaret etti
Bağımsızlık ateşi bu kez Filyos’ta yanacak! Tüm yurtta şölen havası
Kandil, Kılıçdaroğlu için oy istiyor! Can çekişen PKK, ümidini 7'li koalisyona bağladı
Emeklilik reformu Fransa’yı karıştırdı! Paris savaş alanına döndü
Meral Akşener'den CHP ve DEVA'ya 'Sadullah Ergin' ayarı: Millete parmak sallamayın ikna edin
Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu parası' sözlerine sert çıktı: Ciddiye alınır tarafı yok
HDP'li Pervin Buldan 'açık açık söyleyeceğiz' diyerek tarih verdi! Kandil'in adayına özel ilan...
Başkan Erdoğan: 650 bin konutu bitirmeden deprem bölgesinden ayrılmayacağız
Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e ve partisine çok sert sözler: Operasyon merkezi olduğunuz açık
ABD'de Türkiye kararı: Dışişleri F-16 modernizasyonunu onayladı
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan AK Parti'ye geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm müjdesi: Bayramın ilk günü açıklayacağız
Deprem Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı: 1000 sayfalık belge ile hayati uyarılar
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta milletim Kandil'e prim vermeyecek
CHP İl Başkanlık binası etrafından ateş eden firari şüpheli yakalandı
Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yasa tasarısı kabul edildi: TikTok tamamen yasaklanacak

Yasa tasarısı kabul edildi: TikTok tamamen yasaklanacak

EYT'yi kaçırana kısmi emeklilik formülü: Kimler faydalanabilecek şartları neler?

EYT'yi kaçırana kısmi emeklilik formülü: Kimler faydalanabilecek şartları neler?

Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama: Tüm devlet kurumlarının verilerine erişebiliyorum

Elon Musk'tan ortalığı ayağa kaldıracak açıklama: Tüm devlet kurumlarının verilerine erişebiliyorum

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Enerjide bağımsızlığın sembolü olacak! Yeni aşamaya geçildi: Tarih verildi...

Manavgat yangını sonrası ormanlık alanda yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyve verdi

Manavgat yangını sonrası ormanlık alanda yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyve verdi