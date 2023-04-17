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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Tefecilerle anlaşmış

Türkiye'de finansın kalbinin atacağı bankalar etabı bugün hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, açıklamalarında Kılıçdaroğlu hakkında da ‘tefecilerle anlaşmış’ diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Tefecilerle anlaşmış
Ekleme: 17.04.2023 - 15:54 Güncelleme: 17.04.2023 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Tefecilerle anlaşmış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, açıklamalarında Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Tefecilerle anlaşmış
Muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek hiçbir vizyonu yok. Batılı tefecilerden 300 milyar dolar dilenme, IMF ve çetelerine teslim olma vaadi veriyorlar. Ülkemizin 2002 öncesinde neden geri kaldığını da göstermiştir. Tespitlerimizi haklı çıkartacak pek çok örnek var. Gerçek dünya ile ilgisi olmayan vaatler. 300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle görüştü, sözler aldı. O sözleri burada aktarıyor. 20 yıl bu ülkede başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım. Ama böyle yalan dolan hile başka hiçbir lider görmedim. Bu SSK'yı batıran değil mi? Savaş Ay hayatta olsaydı o hastanelerin halini tekrar gösterseydi. Şimdi şehir hastanelerimizle dünyaya meydan okuyoruz. Bay Bay Kemal, yap işlet devret nedir bilelim diyor. Öğrenemediysen ne yapalım seninle mi uğraşalım.

'Yedili Masa kapalı kapılar ardında IMF ile pazarlıklar yapıyor'
Bu millet çok değil, 26 sene önce meydanlara 2 anahtar vaadiyle dolaşanların kendini, elindeki anahtardan da ettiğini unutmaz. Ülkeye geride milyarlarca dolar borç takarak ortadan kaybolduğunu unutmaz.

Malum 7'li masanın etrafında olanlardan biri ile Davos'tayız. Bunlar Türkiye'yi idare etmek hakkında konuşuyorlar. Türkiye'yi idare etmek benim işim. 23 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. 2013'e kadar borcumuzu bitirdik. 2013'ten itibaren daha IMF ile işimiz kalmadı. Bu 7'li masa kapalı kapılar ardında IMF ile pazarlıklar yapıyor.

Bunlar bu millete çok çile çektirdiler. Bu millet 1990'lardaki popülist söylemlerin Türkiye'yi nasıl çöküşe sürüklediğini unutmaz.

Bu otoyollarımız, bu köprülerimiz şu havalimanlarımız olmasaydı Türkiye'nin bir ucundan öbür ucuna nasıl giderdik.

Artık Iğdır'daki Muş'taki yavrularımızın okumak için İstanbul'a Ankara'ya gelmesine gerek yok. Hemen oradaki üniversiteye gidip tahsilini yapıyor.
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