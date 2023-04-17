Bakan Soylu, Macar mevkidaşıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macar Bakan Sándor Pintér ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Soylu paylaşımında, 'Bugün mesaiye kıymetli dostum, Macaristan İçişleri Bakanı Sn. Sándor Pintér ile başladık. Telefon görüşmemizde, Türk Polis Teşkilatı'nın Macaristan sınırlarında görev aldığı Macaristan Dostluk Yolu Projesi başta olmak üzere, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele ile yürüttüğümüz birçok ortak projeyi değerlendirdik.' ifadelerini kullandı.