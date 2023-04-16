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Pazarcık'ta yaşam alanları çoğalıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görevlendirilen jandarma ekipleri, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler için yeni yaşam alanları kuruyor. Ramazan Bayramı'nın ardından 600 depremzede ısı yalıtımlı çadırlarda barınacak.

Ekleme: 16.04.2023 - 10:42 Güncelleme: 16.04.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Pazarcık'ta yaşam alanları çoğalıyor
7,7 büyüklüğündeki ilk depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor.

Pazarcık koordinatörü Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında ilçede yaşayan depremzedelerin gıda, hijyen, barınma ihtiyaçları, sosyal ve eğitim alanları gibi yürütülen çalışmalar kurumlar arası koordinasyonla yapılıyor.

Jandarma çadırları kuruyor
Depremin ardından afet bölgesinde görevlendirilen Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Atatürk Parkı'nda altyapısı tamamlanan alana çadır kent kurmaya başladı.

Aydınlatma için gereken elektriği kendisi üreten ve ısı yalıtım özelliği bulunan 150 İsveç çadırın bir kısmı kuruldu.

Dış görünümü konteynere benzeyen çadırlarda yaklaşık 600 depremzede barınacak.

Ramazan Bayramı'nın ardından yerleşecekler
Ramazan Bayramı'nın ardından da depremzede vatandaşların yeni çadırlara yerleştirilmesi planlanıyor.

Pazarcık ilçesinde görevli Kırıkkale'nin Çelebi Kaymakamı Mehmet Soylu, afet yönetiminin çok dinamik bir süreç olduğunu ifade ederek, depremin ilk gününden itibaren vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Kaymakam Soylu, “İlk andan bu güne kadar her an talepler, ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler değişiyor. İlk gün arama kurtarma çalışmalarımız, kara yolu ulaşımı olmayan köylere ulaşmamız, akabinde vatandaşlarımızın barınma, beslenme ve hijyen ihtiyaçları giderildi.” dedi.

Zemini betondan yapıldı
Devletin tüm imkanlarını sahaya yansıttıklarını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

Şu anda devletimiz tüm imkanlarını bu süre içerisinde o kadar sahaya yansıttı ki, artık vatandaşlarımızın birçoğu konteyner kentlere yerleşti. Vatandaşlarımızın kalacakları çadır kentlerde alanları genişletmeye güçlendirmeye gayret ediyoruz. Biz burada yeni bir alan oluşturduk. Oldukça fazla sayıda tuvalet, duş, çamaşırhane ve etüt merkezleri gibi alanlar oluşturduk. Tüm zemini ve altyapısı konteyner kentlerle aynı şekilde. Yaklaşık 600-700 vatandaşımızı çadırlarda ikamet ettireceğiz inşallah. 'İsveç çadırı' diye tabir edilen İsveç'te üretilen çadırlar. Yine tüm altyapısını ve sosyal donatı alanlarını hazırlıyoruz. Bu çadırların zeminleri, betondan yapıldı. Kanalizasyon sistemleri, su sistemleri ve alanı, AFAD'ın uygun gördüğü çadır kentin tüm özelliklerini içinde barındıracak şekilde planlıyoruz.

Kaymakam Soylu, Pazarcık'taki tüm çadırların kurulumunda Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatının rol aldığını sözlerine ekledi.
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