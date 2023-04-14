Afyonkarahisar'da otomobil elektrik direğine saplandı: 1 ölü 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde feci kaza...M.T. (43) idaresindeki 03 ABE 402 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Düzağaç beldesi yakınlarında elektrik direğine çarptı.Kazada otomobilde bulunan R.B. (55) yaşamını yitirdi, sürücü M.T. ile araçtaki M.B. (21) ve Y.H.B. (10) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.