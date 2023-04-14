Afyonkarahisar'da otomobil elektrik direğine saplandı: 1 ölü 3 yaralı
Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirirken biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde feci kaza...
M.T. (43) idaresindeki 03 ABE 402 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Düzağaç beldesi yakınlarında elektrik direğine çarptı.
Kazada otomobilde bulunan R.B. (55) yaşamını yitirdi, sürücü M.T. ile araçtaki M.B. (21) ve Y.H.B. (10) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
M.T. (43) idaresindeki 03 ABE 402 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Düzağaç beldesi yakınlarında elektrik direğine çarptı.
Kazada otomobilde bulunan R.B. (55) yaşamını yitirdi, sürücü M.T. ile araçtaki M.B. (21) ve Y.H.B. (10) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
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