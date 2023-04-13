HDP'li Meral Danış Beştaş Erzurum'da trafik kazası geçirdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Beştaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen parti yöneticisi, seçim çalışmaları için gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi.Araçta sıkışan Beştaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı.Beştaş, ambulansla Erzurum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin de bulunmadığı ifade edildi.