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Fransa terör örgütünün karargahı haline geldi: PKK/YPG elebaşları ile kirli pazarlık...

Fransa terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği açık açık gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda Fransız Senatosu'nda terör örgütü mensuplarına onur madalyası veren Fransa, bir skandala daha imza attı. Teröristlerin ülkede ellerini kollarını sallayarak gezdiği bilinirken Fransız vekiller de PKK/YPG elebaşlarını ağırladı.

Fransa terör örgütünün karargahı haline geldi: PKK/YPG elebaşları ile kirli pazarlık...
Ekleme: 13.04.2023 - 11:18 Güncelleme: 13.04.2023 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Fransa terör örgütünün karargahı haline geldi: PKK/YPG elebaşları ile kirli pazarlık...
Fransız çimento devi Lafarge'ın Suriye'de faaliyetlerini sürdürebilmek için terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı öğrenildikten sonra sessizliğini koruyan Fransız makamları bir skandala daha imza attı. Terör örgütü PKK mensuplarının ülkede kol gezdiği bilinirken Fransız vekiller de PKK/YPG eleabaşları ile yan yana kol kola...

Suriye'de hem terör örgütü PKK hem de DEAŞ'a lojistik destek sağlayan Fransa, geçtiğimiz günlerde yeni bir skandala daha imza atmıştı. Fransa Senatosu'nda düzenlenen bir etkinliğe, omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG mensuplarını ağırlamıştı.

Fransız vekiller, terör örgütünün kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed'i Fransa Senatosu'nda ağırlamış, teröristler Fransa Senatosu'nda alkış yağmuruna tutulmuştu.

Yapılan konuşmalarda terör örgütünün eylemleri takdir edilirken PKK/YPG'ye desteğin sürdürüleceği mesajı da verilmişti. Daha da ileri giden Fransız Senatosu, terör örgütü PKK/YPG üyelerine sözde onur madalyası vermişti.

Olayın ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, skandal olay kınanmıştı.

Fransa terör örgütünün karargahı haline geldi: PKK/YPG elebaşları ile kirli pazarlık...

TERÖR ELEBAŞLARI İLE KOL KOLA

Bu olayın ardından Fransa yine benzer bir skandala imza attı. Fransız vekil Sarah Tanzilli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Fransa'daki YPG/YPJ sözcüleri ve Rojova temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdiklerini' yazdı.

Lojistik destek sağladıkları DEAŞ'a karşı mücadeleyi konuşuklarını söyleyen Tanzilli'nin paylaşımında Türk bayrağı kullanması da dikkatleri çekti.

Avrupa'da ellerini kollarını sallayarak gezen YPG/PKK mensupları bir yandan da Almanya'da eylem hazırlığı sürdürüyor. 15 Nisan'da da Düsseldorf şehrinde geniş katılımlı eylem hazırlığı yapan terör örgütü Avrupa geneline geniş katılım çağrısında bulundu.

Fransa terör örgütünün karargahı haline geldi: PKK/YPG elebaşları ile kirli pazarlık...
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