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Türkiye'den Bulgaristan'a gaz sevkiyatı başladı

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 13 yıllık anlaşma kapsamında Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı.

Ekleme: 12.04.2023 - 14:52 Güncelleme: 12.04.2023 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den Bulgaristan'a gaz sevkiyatı başladıBoru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nde düzenlenen törene, Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva katıldı.

BOTAŞ Genel Müdürü Özcan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün Türkiye ve Bulgaristan açısından oldukça önemli bir gün olduğunu söyledi.

Özcan, 9 Aralık 2022'de Türkiye ve Bulgaristan Cumhurbaşkanlarının görevlendirmesiyle Bulgargaz ile sıkı bir çalışma yürütmeye başladıklarını belirterek, 'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Bulgaristan Enerji Bakanının da yoğun desteğiyle 3 Ocak'ta bu önemli anlaşmayı imzaladık. Bugün itibarıyla da bu anlaşma kapsamında ilk LNG yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sadece ülkemiz açısından değil, Bulgaristan'ın yanı sıra Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de çok önemli katkıda bulunacak bir çalışmanın ilk halkası diyebiliriz. Bu gerçekleştireceğimiz çalışmanın ülkemize, Bulgaristan'a ve Avrupa'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki süreçte de belirli bir periyot dahilinde bu yüklemeler devam edecek.' dedi.

Bulgaristan'a gerçekleştirilen ilk doğal gaz teslimatına ilişkin bilgi veren Özcan, 'Bugünkü teslimat yaklaşık 55 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşecek ama toplamda yıllık 1,5 milyar metreküpü bulan bir teslimatımız olacak. Bu kapasite, taleplerin artmasıyla beraber yukarı yönlü gelişebilecek durumda. Teknik olarak bu imkana sahibiz.' diye konuştu.

Özcan, yapılan yatırımlarla Türkiye'nin günlük LNG gazlaştırma kapasitesinin 161 milyon metreküpe ulaştığına işaret ederek, 'Bu, yıllık 50 milyar metreküpün üzerinde bir doğal gaz gazlaştırmasına tekabül ediyor. Dolayısıyla bu artan ve güçlü altyapıyı, komşumuz Bulgaristan ile birlikte diğer Avrupa ülkelerinin de istifadesine açmış oluyoruz. Bu yönüyle de şu anda gerçekten kritik bir günü birlikte yaşıyoruz.' ifadesini kullandı.

'YENİ İŞBİRLİKLERİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov da Bulgargaz'ın Amerikan Chenier şirketinden temin ettiği ilk LNG tankerinin Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştığını belirterek, 'Buradaki LNG, BOTAŞ işbirliğiyle yeniden gazlaştırılacak, depolanacak ve Bulgaristan'a iletilecek. Bu işbirliği, Bulgaristan'ın enerji güvenliği açısından büyük önem arz ediyor. Sadece Bulgaristan için değil, tüm Güneydoğu ve Orta Avrupa için önemli.' diye konuştu.

Enerji güvenliği denildiğinde sadece bir ülkeden değil, tüm bölgeden bahsedilmesi gerektiğini söyleyen Hristov, 'Bu nedenle BOTAŞ ile işbirliğimiz, pratikte Avrupa'nın tamamının enerji güvenliğini sağlamaktadır.' ifadesini kullandı.

Hristov, bu sevkiyatın bir başlangıç olduğuna işaret ederek, 'Şu anda doğal gaz ve enerji alanında bir bütün olarak işbirliği yapabileceğimiz diğer projeler için de çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'yi güvenilir bir ortak olarak görüyoruz ve işbirliğimizi kesinlikle genişleteceğiz. 25-26 Nisan'da Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Slovakya'nın altyapısını genişletecek, Güneydoğu ve Orta Avrupa'nın Azerbaycan'dan artan miktarlarda gaz teminine olanak sağlayacak bir anlaşmaya daha imza atacağız.' dedi.

Törenin ardından LNG gemisine çıkan Hristov, BOTAŞ Genel Müdürü Özcan ve Bulgargaz Genel Müdürü Zlateva ile incelemelerde bulundu.

Türkiye ile Bulgaristan arasında 3 Ocak'ta imzalanan anlaşmaya göre Bulgaristan, Türkiye'den 13 yıl süreyle yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküp gaz tedarik edecek.
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