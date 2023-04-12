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Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü: Çocuklarımızın sorumlusu HDP ve PKK’dır

8 yıl önce dağa kaçırılan oğluna teslim ol çağrısında bulunan gözü yaşlı anne, "O bölgenin insanlarının bize faydaları olmamış ve olmaz da. Yanlış bir yoldasınız" dedi.

Ekleme: 12.04.2023 - 15:29 Güncelleme: 12.04.2023 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü: Çocuklarımızın sorumlusu HDP ve PKK’dır
Muşlu aileler, her çarşamba bir araya gelmeye devam ediyor.

Çocuklara terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, ilk olarak 3 Eylül 20192da Diyarbakır'da eylem başlattı. Ardından büyüyen direniş, çok sayıda aileye umut oldu. Böylelikle, Muş'ta da evlat hasreti çeken aileler HDP il binası önünde toplanmaya başladı.

Dövizler açarak evlatlarına seslendiler

Bugün de HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi.

Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, 'Yavrumu verin bana', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter, bırakın evlatlarımızı' ve 'Artık yeter, yakamızdan düşün' yazılı dövizler açtı.

'Çocuklarımızın sorumlusu HDP ve PKK'dır'

8 yıldır çocuğumun geri gelmesini hasretle bekleyen baba Halit Altun, davalarından vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

7-8 yıldır çocuğumun geri gelmesini bekliyorum. Diyorlar Kürt meselesidir ama Kürt meselesi ile bir alakası yoktur. Bu sadece Amerika'nın bir oyunudur. HDP'nin başına bir ip sarılmış, HDP de bu ipi getirip bizim başımıza sardı. Çocuklarımızı dağa götürdüler. Çocuklarımızın kaçırılmasına ve geri getirilmesinden HDP sorumludur. Ömrümüzün sonuna kadar olmak üzere biz bu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bizler çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın sorumlusu HDP ve PKK'dır. Çocuklarımızı getirsinler.

Oğlum Muhsin eğer sesimi duyuyorsan gel. Babana, memleketine ve toprağına gel. O bölgenin insanlarının bize faydaları olmamış ve olmaz da. Yanlış bir yoldasınız. Gelin yuvanıza, anne ve babanızın yanına dönün. Bağımız bahçemiz buradadır. Onların topraklarında ne işiniz var. Namus şeref sözü olsun senin ne cezan olursa ben çekeceğim. Gel devletin şefkatine, güvenlik güçlerimize teslim ol.

'Bu Kürt davası değil, Amerika davası olmuştur'

2 yıldır evlatları için eylem yaptıklarını ifade anne Ayten Koçhan ise şu ifadeleri kullandı:

Evlatlarımızın geri gelmesi için buradayız. HDP'den ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Bu Kürt davası değildir. Bu Amerika davası olmuştur. Bizim çocuklarımızı geri göndersinler. Bak Ramazan Bayramı yaklaşıyor, bizim bir yanımız eksik. Bizler evlatlarımızın hasretini çekiyoruz. Ersin oğlum gel teslim ol. Yeter analar babalar ağladı. Bir tek çocuk dağda kalana kadar bizler eylemimize devam edeceğiz. Gel yavrum yolunuz yol değil.

'HDP; Amerika uşağıdır'

Dağa kaçırılan abisine seslenen Cuma Teker de, “5 yıldır ağabeyimi bekliyoruz. HDP'nin önünde annem ile birlikte nöbet tutuyoruz. Ağabey, annem ve ben hastayız artık gelmeni istiyorum. Gel bizlere sahip çık. HDP; Amerika uşağıdır, onların yolundan gitme. Ağabey sesimizi duy ve gel teslim ol.” dedi.
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