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Osman Gökçek AK Parti'nin aday toplantısı öncesinde konuştu

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Ankara'daki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’ndan önce önemli açıklamalarda bulundu.

Osman Gökçek AK Parti'nin aday toplantısı öncesinde konuştu
Ekleme: 11.04.2023 - 14:29 Güncelleme: 11.04.2023 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek AK Parti'nin aday toplantısı öncesinde konuştu
Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere hızla ilerliyor.

AK Parti bugün, Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda 2023 seçimlerinin startını veriyor. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleşen toplantıda milletvekili adayları tek tek yerini aldı.

Ankara 2. Bölge 5. sırada milletvekili adayı olan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek de toplantı öncesi CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Bu dönemde kadroların değişimine dikkat çeken Gökçek 'Özellikle bu dönem yeni bir heyecan var' ifadelerini kullandı. 

Osman Gökçek'in açıklamalarının satır başları şu şekilde;

'Ankara'ya birçok hizmet yapıldı. Şehir Hastaneleri, otoyollar... Ankara'da gerçekten büyük hizmetler oldu. Ama tabi bu seçimin başka bir önemi daha var Türkiye için. Özellikle Türkiye Yüzyılı'na yakışır hizmetlerin olacağı bir sürece doğru gidiyoruz. Karşı tarafta bir muhalefet var. Muhalefetin de yaptıklarını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı dün bir uçak gemisi açılışı yaptı. TOGG'un açılışını yaptı.

'Bugüne kadar vaatlerini tutmamış bir muhalefet ile karşı karşıyayız'

Ama bir bakıyorsunuz ki karşı tarafta bir muhalefet var ki; Kandil'den destek alarak haraket ediyorlar. Ve bunun yanı sıra görüyoruz ki sadece çeşme ve heykel açılışı yapan bir muhalefet var. Aslında vatandaşımızı tercih yapabilme noktasında ele dokunur bir gerçek olan bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bunun yanı sıra bugüne kadar vaatlerini tutmamış bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Bu muhalefet öğrencilere ücretsiz otobüs sözü verdi ama tutmadı. İşçileri işten çıkarmama sözü verdiler ama çıkarttılar. Karşı tarafta ise, söylediği her şeyi gerçekleştiren bir Recep Tayyip Erdoğan var. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızı da burada dinleyeceğiz.

'Yeni bir heyecan var'

Önümüzdeki dönem yapacaklarını da dinleyeceğiz. İnşallah umut ediyorum ki Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde programımız olacaktır. Özellikle Ankara'da umut ediyorum ki bölgelerimizde hepimiz vekil sayılarımızı daha çok çoğaltacağız. Kadrolar çok değişti. Teşkilatlardan çok isim aday listesinde. Özellikle bu dönem yeni bir heyecan var. Ankara'da zaferle sonuçlanacak bir seçim olacak.'
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