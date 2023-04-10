Fransa'da 2 bina peş peşe çöktü: Enkaz altındaki 10 kişiden 6'sının cesedine ulaşıldı

Fransa'nın Marsilya şehrinde önceki gece hareketli dakikalar yaşandı.Liman kenti olan Marsilya'da, 4 katlı binada yerel saatle 00.40 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.Ardından olayın yaşandığı bina çöktü.Ekipler olay yerine sevk edilirken, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, çöken binanın ardından hasar alan başka bir binanın daha tamamen çöktüğünü ve yaklaşık 10 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti.Dermanin, üçüncü bir binada ise kısmen çökme meydana geldiğini sözlerine ekledi.Öte yandan patlamaya ilişkin henüz kesin bir bilgiye ulaşamadıklarını da aktardı.Patlamanın ardından çöken binada yangının başlaması, arama-kurtarma çalışmalarını yavaşlattı.Bu süreçte ekipler 30 kişinin tahliye edildiğini ifade ederek çalışmaların sürdüğünü bildirdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Duygu ve düşüncelerim Marsilya ile birlikte.' dedi.Olayın ardından hastaneye sevk edilen 5 kişinin tedavisi sürüyor.Sabah saatlerinde yetkilerin aktarımına göre, enkazdaki 6 kişinin cesedine ulaşıldı.Enkaz altındaki yangının söndürülmesi için gün boyu yaklaşık 100 itfaiye eri çalışma yürüttü.Müfettişler ise bir yandan binada gaz kaçağı olasılığını araştırıyor.