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CHP yandaşı Enver Aysever'den 'liste' tepkisi: İzmirliler kendisini jiletleyecek

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, dün Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu. CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" dedi.

CHP yandaşı Enver Aysever'den 'liste' tepkisi: İzmirliler kendisini jiletleyecek
Ekleme: 10.04.2023 - 23:20 Güncelleme: 10.04.2023 - 23:31 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Enver Aysever'den 'liste' tepkisi: İzmirliler kendisini jiletleyecek
Türkiye, bundan tam 34 gün sonra 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi, dün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Listelerin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler dikkat çekti ve muhalefet kanadında büyük tartışmalar çıktı.

Listeler açıklandı CHP yandaşları küplere bindi

Başta DEVA Partili Sadullah Ergin ve geçmişte AK Parti'de siyaset yapan bazı isimlerin CHP listelerinden milletvekili adayı olması, CHP yandaşlarını bir hayli kızdırdı. Geçtiğimiz yıllarda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kişisel tartışmalara giren Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı.

CHP yandaşı Enver Aysever'den 'liste' tepkisi: İzmirliler kendisini jiletleyecek

CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, de CHP'nin milletvekili aday listeleri üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, 'İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek' dedi.

Enver Aysever: Kafamı duvarlara vurarak Kemal Bey'e oy vereceğim

Aysever, geçtiğimiz günlerde de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini ancak bundan büyük bir pişmanlık duyacağını itiraf etmişti.

Yedili Masa'da yer alan partilere tepki gösteren Aysever, 'Seçimde oyumu Kemal Bey'e vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım, büyük pişmanlık duyacağım. Erdoğan'dan kurtulmak için geldiğimiz hale bak.' ifadelerini kullanmıştı.
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