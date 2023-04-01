Seçim beyannamesinde sona gelindi! İşte AK Parti'nin kullanacağı sloganlar...

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü seçime gidiyor. Parlamento ve Cumhurbaşkanının seçileceği oylama öncesi AK Parti'de hummalı bir beyanname çalışması var. Asrın en büyük felaketi sonrası yeniden üzerinde çalışılan seçim beyannamesi son şeklini almak üzere. Türkiye Yüzyılı ana başlığı altında hazırlanan beyannamenin ilk maddesi afetlerle mücadele olurken, kadın hakları ve aile beyannamede en ön sıralarda yer alacak. İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili öne çıkanlar...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine gidilirken, AK Parti seçim beyannamesine son şekli vermek üzere. Çalışmalarda sona gelinirken, ana tema Cumhuriyetin 100'üncü yılı hasebiyle Türkiye Yüzyılı olacak. Asrın en büyük felaketi sonrası beyanname yeniden şekillendirilirken, ilk maddeye afetlerle mücadele konuldu. Kadın ve ailenin korunması da beyannamede öne çıkanlar arasında. AK Parti'nin 9 Nisan'da kesinleşecek milletvekili aday listesi sonrası 11 Nisan'da aday tanıtmı ve seçim beyannamesi programını sade bir şekilde tanıtması bekleniyor.



SEÇİM BEYANNAMESİNDE SONA GELİNDİ



AK Parti, 14 Mayıs 2023 seçimleri için oluşturduğu seçim beyannamesinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile şahlanış dönemine hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman eşlik ettiği beyanname toplantılarında sona gelindi.



İLK SIRADA AFETLERLE MÜCADELE VAR



Önümüzdeki hafta MKYK toplantısında beyannameye son şekli verilecek. Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve 2023 yılına özel 23 ana başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk maddesini afetlerle mücadele konusu yer aldı. Beyannamenin en önemli başlıklarından ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu yapılacak.



SLOGANLAR BELLİ OLDU



AK Parti, başta 'Doğru adımlarla yola devam' sloganı etrafında 'Güçlü ve dirençli Türkiye' vurgusu yapacak. 81 ilde 6 binin üzerinde aday adayı için temayül yoklamaları yapıldı. MYK ve MKYK üyelerinden oluşan 14 komisyon, aday adaylarını yüz yüze görüşmeyle değerlendirmeye tabi tuttu. Bu sürecin ardından da başkanlığını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı bir üst komisyonda aday listelerine son şekli verilecek.



11 NİSAN'DA PROGRAM DÜZENLENECEK



Üst komisyon çalışmalarına 2 Nisan'da başlayacak. Vekil listeleri de önümüzdeki hafta içinde bir neticeye bağlanarak kamuoyu ile paylaşılacak ve 9 Nisan'da YSK'ya bildirilecek. Deprem nedeniyle aday tanıtım toplantısı ve seçim beyannamesi 11 Nisan'da sade bir programla gerçekleştirilecek.

