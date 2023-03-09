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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 129 bin haneye taşınma yardımı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soylu, "Deprem bölgesinde 129 bin aileye taşınma yardımı yapıldı" dedi. Soylu, "E-Devlet'e baktıktan sonra bazı adreslerde 'benim hasarlı ama evimi bulamadım' diyenler olacaktır. Bunun sebebi şudur; 2018 sonrası kaçak yapılar kayıtlı değildir. Kaymakamlık ve valiliklerimizin önünde bulunan Afet koordinasyon müracaat merkezlerimize müracaat etsinler. Hasar tespitlerinde itirazı olanlar da, görünmüyorum diyenler de buraya müracaat edecek. Onlara da yardımcı olacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 129 bin haneye taşınma yardımı yapıldı
Ekleme: 9.03.2023 - 16:01 Güncelleme: 9.03.2023 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 129 bin haneye taşınma yardımı yapıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, 'Esnaf çarşılarının 5 binine başlandı. 10 gün içinde biter, zannediyorum diğer 5 bini de bir 10 günde biter. Kuru gıdacılar için de hal yapılıyor. Çalışmalara başlandı. 203 sosyal market var. Şu ana kadar az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, evi yıkılan ve acil yıkılan vatandaşlarımıza 1 milyon 70 bin kişiye 10'ar bin lira ödendi' dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:
'Orta hasarlıların, ağır hasarlıların, evi acil yıkılacak olan ve yıkılmış olanlar taşınacak. Bunlara 15 bin lira taşınma bedeli ödenecek. 129 bin haneye ödeme yapıldı.

Hasar tespitlerimizin önemli bir bölümü sona erdi. Ama daha sonra gerçekleşen depremler sebebiyle hasar tespitleriyle ilgili bazı alanlarda tekrar tespit yapılıyor. Bunlar da yakın zamanda tamamlanacak. Hepsi e-Devlet üzerinden yayınlanacak.

E-Devlet'e baktıktan sonra bazı adreslerde 'benim hasarlı ama evimi bulamadım' diyenler olacaktır. Bunun sebebi şudur; 2018 sonrası kaçak yapılar kayıtlı değildir. Kaymakamlık ve valiliklerimizin önünde bulunan Afet koordinasyon müracaat merkezlerimize müracaat etsinler. Hasar tespitlerinde itirazı olanlar da, görünmüyorum diyenler de buraya müracaat edecek. Onlara da yardımcı olacağız.'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 129 bin haneye taşınma yardımı yapıldı
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