Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 284'üncü gününde
9 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, "Çocuğumu kaçıranlarda ne din ne de iman var" diyerek tepki gösterdi.
Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor...
3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, direnişe başladı. Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde yaz-kış demeden nöbetlerine devam ediyor.
353 aile nöbette
Bugün bin 284'üncü güne ulaşan direnişte toplam 353 aile evladının yolunu gözlüyor. Evladından 9 yıldır haber alamayan Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan'ın kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri sürdü. Çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.
'9 saniye bile oğlumun sesini duymadım'
Üçdağ, şu ifadeleri kullandı:
9 yıldır ben evlat hasretiyle çadırın yolunu tutuyorum. Tek amacım evladımı istemektir. 9 yıl içerisinde 9 saniye bile oğlumun sesini duymadım. Çocuğumu kaçıranlarda ne din ne de iman var. Oğlum arkadaşlarına da söyle geri dönsünler, ailelerine teslim olsunlar. Buradaki aileler hepsi sizin yolunuzu gözlüyor. Oğlum, sen dönmeyene kadar ben hiçbir yere ayrılmayacağım. Ramazan, sen kime hizmet ediyorsun? Artık gel, devletimize teslim ol.
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