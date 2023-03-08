ÖSYM açıkladı! YKS 17-18 Haziran'da yapılacak

Milyonlarca öğrencinin beklediği üniversiteye geçiş sınavının tarihi açıklandı.ÖSYM, yaptığı paylaşımda YKS'nin 17-18 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu.Sınav başvuruları ise 8-23 Mart tarihinde yapılacak.Depremden etkilenen 11 il ve 1 ilçede bulunan öğrencilerden, herhangi bir ücret alınmayacağı da eklendi.O duyuruda şu ifadeler kullanıldı;2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 117-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır.17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.Sınava başvurular 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğab Twitter hesabından gençlere şimdiden başarı diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum.