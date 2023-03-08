Hatay’da 221 şüpheliden 37’si tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Defne ve Antakya ilçelerindeki yıkılan binalarla ilgili 1 ayda aralarında müteahhit, yapı denetim sorumluları, fenni mesullerin de olduğu 221 şüpheliden 37’si tutuklandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda 50 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklananlar arasında Antakya’da 60 kişiye mezar olan İbrahim Elif Apartmanı’nın müteahhiti Mithat Tümyürek de yer aldı.

Asrın felaketi sonrası Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Antakya ve Defne'deki ölümlerle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 ayda, aralarında müteahhit, yapı denetim sorumluları, fenni mesullerin de olduğu 221 şüpheliden 37'si tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, 41 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. 18 şüphelinin ise vefat etmeleri nedeniyle haklarında işlem yapılamadı. 7 şüpheli savcılıktan serbest kalırken, 50 şüpheli hakkında firari oldukları nedeniyle Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden yakalana kararı çıkartıldı.38 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak gözaltı kararı verildi. 25 şüpheli hakkında ise araştırma yapılarak, yıkılan binalarda ölüm olduğunun kesin olarak tespit edilmesinden sonra gözaltı işlemi yapılabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi. 4 şüpheli hakkında ise yapılan araştırmalarda sorumlu oldukları yıkılan binalarda, ölüm tespit edilememiş olmasından dolayı yurt dışı çıkış yasağı verildi.Öte yandan soruşturma kapsamında yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiği İbrahim Elif Apartmanı'nın müteahhiti Mithat Tümyürek hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Savcılık'ta ifadesinin ardından Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tümyürek tutuklanarak cezaevine gönderildi.İbrahim Elif Apartmanı'nda hayatını kaybedenler arasında, yeni evlendikleri gün, tuttukları yeni dairelerinde ilk gecelerini geçiren Elif ve Halil İbrahim Aksoy da vardı. Kız kardeşi Elif Aksoy'un düğün gecesi öldüğü belirten ağabey Murat Bilge, "O gece burada karla karışık yağmur yağıyordu. 'Yol kapalı' dediler. Damadın anne-babası, 'gelin burada oturun. Kahve içersiniz' dediler. Kız kardeşim kayınvalidesinde oturduktan sonra, gece saat 3.30 gibi buradan İskenderun'a geçti. Kız kardeşimi götüren arkadaş anlatıyor, 'eve geçtiler ikinci kat. 30-40 metre ilerledim, kıyamet koptu.' Tek tek binaların çöktüğünü gördüğünü söyledi" şeklinde ifadelerini dile getirmişti.