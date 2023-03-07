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HDP, kapatılma davasında 14 Mart'ta sözlü savunma yapacak

Parti yetkilileri, gelecek hafta savunmalarını sunacak. Hazırlanacak rapor sonrası kapatma istemi esastan görüşülecek.

Ekleme: 7.03.2023 - 12:24 Güncelleme: 7.03.2023 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
HDP, kapatılma davasında 14 Mart'ta sözlü savunma yapacak
Halkların Demokratik Partisi (HDP), kapatılma davasıyla karşı karşıya kaldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) açtığı davayla ilgili süreç devam ediyor.

Sözlü savunma tarihi
21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinde HDP'nin, sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesi'nden istediği süre tamamlandı.

Anayasa Mahkemesi heyeti, 14 Mart 2023 Salı saat 10.00'da, parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecek.

Raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak
Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından, Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek.

Kapatma istemi esastan görüşülecek
Anayasa Mahkemesi üyeleri belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Heyetin, karar verene kadar müzakerelerini aralıksız sürdürmesi bekleniyor.

15 üyenin 10'unun oy çokluğuyla karar verilebilecek
HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Karar Resmi Gazete'de yayınlanacak
Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Anayasa Mahkemesi'nin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayınlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

İlk dava 17 Mart 2021'de açıldı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart 2021'de, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmış, iddianame, eksiklikler nedeniyle 31 Mart 2021'de Anayasa Mahkemesince oy birliğiyle reddedilmişti.

Başsavcılık, 7 Haziran 2021'de tekrar dava açtı. Anayasa Mahkemesi de 21 Haziran 2021'de yeni iddianameyi oy birliğiyle kabul etti.

İşleyen süreçte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ek deliller sundu, HDP de bu ek delillere karşı ek savunma süreleri istedi.

Partinin hesaplarına bloke konuldu
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini 5 Ocak'ta kabul etti.

Ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 10 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi heyetine sözlü açıklamalarını yaptı.

Şahin, Anayasa Mahkemesi heyetine, kapatma davası talepli hazırladıkları iddianameyi, esasa ilişkin görüşlerini ve partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması yazılı talepleriyle ilgili konuları tekrar ettiğini bildirdi.

Seçim sonrasıyla ilgili talebe ret
Bu sırada HDP'nin, kapatma davasının, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasına bırakılması için yaptığı başvuru AYM heyeti tarafından reddedildi.

Mahkeme Genel Kurulu, 2023 yılında partiye ödenen veya ödenecek devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına ilişkin kararın kaldırılması talebini 9 Mart'ta görüşecek.
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