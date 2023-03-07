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Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’ndeki doğa harikası Yeşilgöz obruğunda suyun rengi değişti.

Ekleme: 7.03.2023 - 12:37 Güncelleme: 7.03.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Tekir Mahallesindeki Yeşilgöz obruğundaki su önce tamamen kurudu.

Günler sonra su seviyesi eski konumuna gelirken, suyun rengi de değişti. Daha önce turkuaz rengini andıran görüntüsü ile dikkat çeken Yeşilgöz'ün suyu deprem sonrası kahve rengi oldu.

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Çamurlu suyu andıran Yeşilgöz'ün son durumu kameralara yansıdı. Her mevsim soğuk suyu, eşsiz manzarası ve göz alıcı güzelliği ile Kahramanmaraş'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan Yeşilgöz, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyordu.

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti
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Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

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