  • USD: 18,89 - 18,92
  • EURO: 20,15 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul: Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü .

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'yi sarsan deprem felaketi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı..

Ekleme: 7.03.2023 - 16:39 Güncelleme: 7.03.2023 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul: Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü .
Başkan Erdoğan, Beştepe'de Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi. Devlet başkanları görüşmede Türkiye'yi sarsan depremler ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

BRUNEİ DARUSSELAM SULTANI GELİYOR
Erdoğan, daha sonra davetine icabetle Türkiye'ye gelen Brunei Darusselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ı ağırlayacak.

Erdoğan, konuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

Tören sonrasında yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye ile Brunei Darusselam arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. İş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar konuşulacak.

Erdoğan ve Waddaulah görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması da bekleniyor.

.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısı düzenliyor
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'nu kutladı: Aday çıkarma politikamızı bir daha değerlendireceğiz
Bakan Kurum açıkladı: 11 ilde 309 bin konutun yapım süreci başlıyor
CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?
İstanbul'da tramvay kaza yaptı
Kızılelma ABD'yi korkuttu: Türkiye güç merkezi oldu .
CHP'li belediye başkanından şok paylaşım! Akşener'e yaptığı benzetme ortalığı karıştıracak
CHP’li Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Kriz çözülmedi Akşener yine masadan kalktı
CHP HDP ile görüşmeye hazırlanırken İYİ Partili Ağıroğlu’nun o konuşması akıllara geldi: ‘HDP varsa biz yokuz, razı değiliz’
CHP'lileri korkutan pazarlık: İşte altılı masada konuşulan milletvekili formülü
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den neden ayrıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 2 ili işaret etti: Boşaltılması gereken hastaneler var! 'Hatay'da su sıkıntısı' iddialarına yanıt...
Siyaset tarihinde kara leke! Ülkeyi böyle mi yönetecekler? Kirli pazarlıklar, ilkesiz duruş, büyük tezgah…
CHP yandaşı gazeteci o gün neler yaşandığını aktardı: Akşener 'yeter' diye bağırdı...
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: Erdoğan'ı koltuğundan edecek karizmadan yoksun
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması
Bloomberg, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını yorumladı
Cumhuriyet gazetesi Meral Akşener ile dalga geçti
Yeni kura takvimi belli oldu! İşte il il kura çekimi tarihleri
İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi