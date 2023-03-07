Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul: Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü .

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'yi sarsan deprem felaketi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı..

Başkan Erdoğan, Beştepe'de Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi. Devlet başkanları görüşmede Türkiye'yi sarsan depremler ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.Erdoğan, daha sonra davetine icabetle Türkiye'ye gelen Brunei Darusselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ı ağırlayacak.Erdoğan, konuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.Tören sonrasında yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye ile Brunei Darusselam arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. İş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar konuşulacak.Erdoğan ve Waddaulah görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması da bekleniyor.