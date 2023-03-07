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Bakan Yanık duyurdu: Hesaplara yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart ayına ilişkin 2,7 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığını ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Ekleme: 7.03.2023 - 10:30 Güncelleme: 7.03.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yanık duyurdu: Hesaplara yatırdıkMart ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu istikamette yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydetti. Bakan Yanık, engelli aylığı çerçevesisnde da yaklaşık 1,2 milyar TL'lik destekte bulunduklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu istikamette Mart ayına ilişkin 2,7 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.
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