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Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü tutuklandı

Tekirdağ'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirilen ve depremzedelere dağıtılan bazı yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, evine getiren 4'üncü sınıf emniyet müdürü tutuklandı. Emniyet müdürü hakkında, savcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarılmıştı.

Ekleme: 6.03.2023 - 16:11 Güncelleme: 6.03.2023 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görev yapmak üzere çevik kuvvet personeli görevlendirdi.

Yardım malzemelerini evine götürdü
Personelin başında bulunan 4’üncü sınıf emniyet müdürü Yadigar Işık, görevlerini tamamlayıp 26 Şubat'a Tekirdağ’a dönerken iddiaya göre, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi otobüse yükleyip, Tekirdağ’daki evine getirdi.

Yadigar Işık'ın durumu müdürlerine bildirildi.

Kameralardan tespit edildi
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, Işık'ın evine yakın kameraları inceleyerek, malzemeleri evine taşıdığını belirledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle Işık'ın evinde yapılan aramada jeneratör, büyük çadır, bağlantı kabloları, şişme yatak, uyku tulumu, seyahat çantası, bere, bot, yağmurluk kaban, küçük çadır, köpek maması, elektrikli ısıtıcılar ele geçirildi.

Önce serbest kaldı
Gözaltına alınan Işık, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen Işık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, Işık'ın serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtiraz üzerine yakalanıp, tutuklandı
Savcılığın itirazı üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklanmaya yönelik, yakalama kararı çıkardı.

Kararın ardından gözaltına alınan Işık, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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