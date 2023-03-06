Cristiano Ronaldo harekete geçti! Deprem sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu...
Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki depremzedeler için harekete geçti. Deprem sonrası yardım ve dayanışma paylaşımı yayınlamayan Ronaldo tepki çekmiş ve oyuncuya eleştiriler gelmişti. Portekizli yıldız harekete geçme kararı aldı.
Türkiye'deki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası tüm dünya harekete geçerek bölgedeki yaraları sarılıyor. Spor dünyası da tek yürek halinde yardımlara devam ediyor.
Avrupa kulüpleri de dahil olmak üzere tüm spor kulüpleri ve birçok yıldız futbolcu Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirerek bağış kampanyası düzenledi.
TEPKİLERİN ARDINDAN RONALDO HAREKETE GEÇTİ
Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a rekor bedelle imza atan Ronaldo, yine gündem oldu. Son maçlarda attığı gollerle Suudi Arabistan'da ayın oyuncusu seçilen Ronaldo, depremlerin ardından harekete geçti.
Daha önce Türkiye'deki depremler sebebiyle yardım ve dayanışma paylaşımı yapmayan ve eleştiri alan Cristiano Ronaldo, yardım yapmak için kolları sıvadı.
TÜRKİYE VE SURİYE'YE YARDIM UÇAĞI GÖNDERDİ
İngiliz Daily Mail'in haberine göre, Cristiano Ronaldo, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdi.
Portekizli yıldız Ronaldo; yatak, battaniye, çadır, bebek maması ve tıbbı malzemelerin alınması için de ödeme yaptığı açıklandı.
Ronaldo'nun bu yardımı sonrası birçok spor sever, sosyal medyadan oyuncuya teşekkür mesajları yağdırdı.
DAHA ÖNCE DE BİR ÇOCUK İÇİN YARDIM YAPMIŞTI
37 yaşındaki Ronaldo, bu yardımının ilk olmadığı da vurgulandı. Ronaldo'nun, daha önce de bir çocuğun beyin ameliyatı için 83 bin dolarlık bir yardım yaptığı ve bir kanser merkezini finanse etmek için 165 bin dolar bağışladığı da ifade edildi.
Portekizli yıldız, ayrıca koronavirüs salgınının yüksek olduğu zamanlarda ülkesi Portekiz'deki hastanelere 1 milyon sterlinlik bir bağış yapmıştı.
AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Bu sezon Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takıma çabuk alışmış ve takımına 6 maçta 8 gol ve 2 asist katkısı yaptı. Bu performansın ardından Ronaldo, Suudi Arabistan'da ayın oyuncusu seçildi.
Avrupa kulüpleri de dahil olmak üzere tüm spor kulüpleri ve birçok yıldız futbolcu Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirerek bağış kampanyası düzenledi.
TEPKİLERİN ARDINDAN RONALDO HAREKETE GEÇTİ
Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a rekor bedelle imza atan Ronaldo, yine gündem oldu. Son maçlarda attığı gollerle Suudi Arabistan'da ayın oyuncusu seçilen Ronaldo, depremlerin ardından harekete geçti.
Daha önce Türkiye'deki depremler sebebiyle yardım ve dayanışma paylaşımı yapmayan ve eleştiri alan Cristiano Ronaldo, yardım yapmak için kolları sıvadı.
TÜRKİYE VE SURİYE'YE YARDIM UÇAĞI GÖNDERDİ
İngiliz Daily Mail'in haberine göre, Cristiano Ronaldo, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdi.
Portekizli yıldız Ronaldo; yatak, battaniye, çadır, bebek maması ve tıbbı malzemelerin alınması için de ödeme yaptığı açıklandı.
Ronaldo'nun bu yardımı sonrası birçok spor sever, sosyal medyadan oyuncuya teşekkür mesajları yağdırdı.
DAHA ÖNCE DE BİR ÇOCUK İÇİN YARDIM YAPMIŞTI
37 yaşındaki Ronaldo, bu yardımının ilk olmadığı da vurgulandı. Ronaldo'nun, daha önce de bir çocuğun beyin ameliyatı için 83 bin dolarlık bir yardım yaptığı ve bir kanser merkezini finanse etmek için 165 bin dolar bağışladığı da ifade edildi.
Portekizli yıldız, ayrıca koronavirüs salgınının yüksek olduğu zamanlarda ülkesi Portekiz'deki hastanelere 1 milyon sterlinlik bir bağış yapmıştı.
AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Bu sezon Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takıma çabuk alışmış ve takımına 6 maçta 8 gol ve 2 asist katkısı yaptı. Bu performansın ardından Ronaldo, Suudi Arabistan'da ayın oyuncusu seçildi.
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