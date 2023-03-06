Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışa göre 31,78 puan ve yüzde 0,61 artışla 5.244,17 puandan başlangıç yaptı.

BIST 100 endeksi, cuma günü düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından açılışta, değer kazanarak 5.244,17 puana yükseldi.Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 0,73 artış kaydetti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27'yle inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,78'le metal ana sanayi oldu.Analistler, resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.340 ve 5.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu söyledi.