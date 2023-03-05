YSK 11 ilde incelemelerini tamamladı: Seçime engel durum yok

YSK'nın, deprem bölgesine gönderdiği heyet incelemelerini tamamladı ve 'Seçimin yapılmasının önünde bir engel yok' görüşünü bildirdi. Buna paralel olarak hazırlıklar da başladı. Deprem nedeniyle ilini terk etmiş vatandaşın oyunu rahat bir şekilde kullanmasının sağlanması öncelikler arasına alındı.YSK, şehirleri adeta yok eden, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem felaketinin etkilerini yerinde incelemek için bir heyet oluşturdu. Heyet geçen günlerde depremden zarar gören 11 il ile 62 ilçede tek tek incelemelerde bulundu.Oy kullanılacak binalar, sandık ve oy kabinlerinin, mühürlerin durumuna kadar her ayrıntıya bakıldı. Çadır ve konteyner kentlere nasıl sandık kurulabileceğine dair planlamalar öngörüldü.Çalışmalarını tamamlayan heyetin ön izlenimlerini aktardığı ve YSK'ya 'Seçimin yapılmasının önünde bir engel olmadığı' yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.Bu görüşe paralel olarak YSK'da seçime dönük çalışmalara hız verildi. Deprem sonrası bölge dışına çıkan 3 milyon 300 bin civarındaki vatandaşın yaklaşık 1,5 milyonunun seçmen olduğu hesap ediliyor.Başka illere giden vatandaşın oy kullanabilmesini sağlamak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü hızlı bir adres güncellemesi yapacak. Seçmen kütükleri buna göre güncellenecek.Vatandaşın sandığa gitmesini sağlamak için bazı kolaylıkları içeren düzenlemeler yapılacak. Depremzedelerin adres nakli yapmaları için kampanya yürütülecek.Bölgede, adres nakli olursa deprem yardımlarından yararlanılamayacağına yönelik dedikoduların doğru olmadığı da anlatılacak. Adreslerini taşısalar bile depremzede olmaya devam edecekleri ve yardımlar, deprem konutları dahil her türlü haktan yararlanacakları aktarılacak.