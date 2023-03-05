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Beyaz Gazete
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Yardım malzemelerini evine götüren emniyet personeli açığa alındı

Tekirdağ Valiliği, deprem bölgesindeki yardım malzemelerini Tekirdağ'daki evine getirdiği iddia edilen emniyet personelinin açığa alındığını duyurdu.

Ekleme: 5.03.2023 - 14:19 Güncelleme: 5.03.2023 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Deprem felaketinden sonra Türkiye tek yürek depremzedelere yadıma başladı.

Büyük bir seferberlik içinde deprem bölgesine yardımlar adeta aktı.

Bu büyük dayanışma havası içerisinde olumsuz örnekler de yaşandı.

Bölgede görevli bir emniyet görevlisinin gelen yardımları Tekirdağ'daki evine götürdüğü iddia edildi.

Tekirdağ Valiliği konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Soruşturma başlatıldı
Açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta görevlendirilen bir emniyet personelinin, afet bölgesinden dönerken depremzedeler için gönderilen bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametinde bulundurduğuna dair ihbarlar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açığa alındı
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'İlgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmış ve işten el çektirilerek açığa alınmıştır. Akabinde hemen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen personel, mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Ancak bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulmuştur. Olay, valiliğimiz ve emniyetimiz tarafından yakinen takip edilmektedir.

Devletimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kurumlarıyla suç ve suç işleyenlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir.'
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