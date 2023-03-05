Meteoroloji'den 3 uyarı birden! Şiddetli yağışa, fırtına ve çığ riskine dikkat

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli, yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Açıklamada Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli, yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Ayrıca rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğuna dikkat çekildi.Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı da uyarıda bulunuldu.Bazı illerimizdeki hava durumu tahminleri de şu şekilde açıklandı;EDİRNE °C, 12°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 12°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 14°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetliMUĞLA °C, 12°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetliADANA °C, 25°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 22°CParçalı ve çok bulutluK.MARAŞ °C, 22°CParçalı ve çok bulutluANKARA °C, 13°CParçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel olarak kuvvetliESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel kuvvetliKASTAMONU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetliTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıELAZIĞ °C, 17°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluADIYAMAN °C, 19°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 22°CParçalı bulutlu