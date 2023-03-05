Depremden 637 saat sonra enkazdan 2 keçi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde 45 binin üzerinde can kaybı yaşanırken, enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarından mucize kurtuluş haberleri de geldi.Nurhak ilçesinde, depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, depremden 637 saat sonra 2 keçi canlı kurtarıldı.Barış Mahallesi'ne bağlı Alçiçek mezrasında enkaz kaldırma çalışması yürüten Muş ekibi, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makinelerini durdurdu.Sesin geldiği noktayı titizlikle açan ekiptekiler, besici Cennet Polat'a ait olduğu belirlenen 2 keçiye canlı ulaştı.Enkazdan çıkarılan keçilere veteriner hekimler tarafından yapılan müdahalenin ardından su ve yem verildi.Sahibi şehir dışında olan hayvanlar, mahalle muhtarına teslim edildi.