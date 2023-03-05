Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da içme suyu stoklarımızda eksiklik yok
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da Altınşehir (K-1) Konteyner Kentte açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu yaptığı konuşmada, "Şu an Adıyaman'ın yüzde 95'ine kaynağından su verilmektedir. İçme suyu stoklarımızda eksik yok" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da Altınşehir (K-1) Konteyner Kentte açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Tüm yaralar sarılana kadar durmayacağız
Çocuklarımızın, analarımızın yüzü tekrar gülene kadar durmayacağız. Bunu sadece Adıyaman'da değil, depremden etkilenen tüm illerimizde gerçekleştireceğiz
Adıyaman'da 20 ayrı konteyner kent kuruyoruz. Şu ana kadar 300 ailemizi konteynerlere yerleştirdik.
Katar'dan yaşam konteynerleri getiren ilk gemiler İskenderun Limanı'na vardılar
Depremden etkilenen tüm illerimizde otoyollar tamamen açıktır
Şu an Adıyaman'ın yüzde 95'ine kaynağından su verilmektedir. İçme suyu stoklarımızda eksik yok
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