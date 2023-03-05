Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da içme suyu stoklarımızda eksiklik yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da Altınşehir (K-1) Konteyner Kentte açıklamalarda bulundu.Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Tüm yaralar sarılana kadar durmayacağızÇocuklarımızın, analarımızın yüzü tekrar gülene kadar durmayacağız. Bunu sadece Adıyaman'da değil, depremden etkilenen tüm illerimizde gerçekleştireceğizAdıyaman'da 20 ayrı konteyner kent kuruyoruz. Şu ana kadar 300 ailemizi konteynerlere yerleştirdik.Katar'dan yaşam konteynerleri getiren ilk gemiler İskenderun Limanı'na vardılarDepremden etkilenen tüm illerimizde otoyollar tamamen açıktırŞu an Adıyaman'ın yüzde 95'ine kaynağından su verilmektedir. İçme suyu stoklarımızda eksik yok