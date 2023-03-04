Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yeşil ışık: Soframızı büyütelim

Türkiye'de seçim gündemi oldukça hareketlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip bulmak için bir araya gelen 6'lı masa, 12'nci toplantının ardından anlaşamayınca dağıldı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini kabul etmeyince masadan kalktı.Bu ayrılığın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim, sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz.' diyerek HDP'ye mesaj verdi.Meral Akşener'in varlığından dolayı 6'lı masanın adayına destek vermeyen HDP, kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı almıştı.Depremlerden sonra bu konuda bir kez daha toplanma kararı alan parti yetkilileri, aday çıkarıp çıkarmama kararı için Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesini bekledi.Kemal Kılıçdaroğlu isminin netleşmesinin ardından HDP, aday çıkarmaktan vazgeçti ve CHP Lideri'ne destek verme kararı aldı.