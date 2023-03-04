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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yeşil ışık: Soframızı büyütelim

Meral Akşener'in ayrılığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun birleşelim mesajı, HDP'nin aday çıkarma kararını değiştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yeşil ışık: Soframızı büyütelim
Ekleme: 4.03.2023 - 10:11 Güncelleme: 4.03.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye yeşil ışık: Soframızı büyütelim
Türkiye'de seçim gündemi oldukça hareketlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip bulmak için bir araya gelen 6'lı masa, 12'nci toplantının ardından anlaşamayınca dağıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini kabul etmeyince masadan kalktı.

Birleşelim daveti verdi
Bu ayrılığın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim, sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz.' diyerek HDP'ye mesaj verdi.

Meral Akşener'in varlığından dolayı 6'lı masanın adayına destek vermeyen HDP, kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı almıştı.

Aday çıkarma rafa kaldırıldı
Depremlerden sonra bu konuda bir kez daha toplanma kararı alan parti yetkilileri, aday çıkarıp çıkarmama kararı için Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesini bekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu isminin netleşmesinin ardından HDP, aday çıkarmaktan vazgeçti ve CHP Lideri'ne destek verme kararı aldı.
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